Ab dem 23. Februar können alle Angebote der Stadtbibliothek wieder genutzt werden. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Ab dem 23. Februar können alle Angebote der Stadtbibliothek wieder genutzt werden. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Annaberg
Stadtbibliothek im Erzgebirge schließt wegen Softwareumstellung
Redakteur
Von Holk Dohle
Vom 16. bis 21. Februar sind in der Stadtbibliothek Annaberg-Buchholz keine Ausleihen, Rückgaben oder digitale Services verfügbar. Zudem gilt die alte Benutzernummer nicht mehr.

Wegen einer umfassenden Softwareumstellung hat die Stadtbibliothek Annaberg-Buchholz, Klosterstraße 5, vom 16. bis 21. Februar geschlossen. Wie die Stadtverwaltung weiter informiert, sind in diesem Zeitraum sind keine Ausleihen, Rückgaben oder digitale Services verfügbar. Der Online-Katalog bleibt ebenfalls offline, heißt es. Ab dem 23....
