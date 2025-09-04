Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Ein Bücherflohmarkt erwartet die Besucher der Annaberg-Buchholzer Stadtbibliothek. Bild: Frank Rumpenhorst/dpa
Ein Bücherflohmarkt erwartet die Besucher der Annaberg-Buchholzer Stadtbibliothek. Bild: Frank Rumpenhorst/dpa
Annaberg
Stadtbibliothek im Erzgebirge veranstaltet Bücherflohmarkt
Von Babette Zaumseil
Die Besucher der Annaberg-Buchholzer Bibliothek erwartet eine bunte Mischung an Medien.

Die Stadtbibliothek Annaberg-Buchholz öffnet vom 8. bis 19. September ihre Türen zum Bücherflohmarkt. Im historischen Veranstaltungsraum kann während der Öffnungszeiten gestöbert werden. Die Besucher erwartet demnach eine bunte Mischung an gebrauchten und geschenkten Medien: Kinderbücher, Belletristik, Sachliteratur und Hörbücher. „Wer...
Mehr Artikel