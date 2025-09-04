Stadtbibliothek im Erzgebirge veranstaltet Bücherflohmarkt

Die Besucher der Annaberg-Buchholzer Bibliothek erwartet eine bunte Mischung an Medien.

Die Stadtbibliothek Annaberg-Buchholz öffnet vom 8. bis 19. September ihre Türen zum Bücherflohmarkt. Im historischen Veranstaltungsraum kann während der Öffnungszeiten gestöbert werden. Die Besucher erwartet demnach eine bunte Mischung an gebrauchten und geschenkten Medien: Kinderbücher, Belletristik, Sachliteratur und Hörbücher. „Wer...