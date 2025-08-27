Stadtwerke Annaberg-Buchholz: Vorsicht vor ungewollten Kündigungen

Annaberg
Die Stadtwerke haben vermehrt Rückmeldungen erhalten, dass Kunden elektronisch durch andere Energieversorger gekündigt wurden – oft ohne ihr Wissen.
Die Stadtwerke Annaberg-Buchholz haben in jüngster Zeit vermehrt Rückmeldungen erhalten, dass Kunden elektronisch durch andere Energieversorger gekündigt wurden – oft ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung. Dazu heißt es in einer Mitteilung: „Wir als Stadtwerke können nicht nachvollziehen, ob eine eingehende Kündigung tatsächlich in Ihrem...
