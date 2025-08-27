Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Die Stadtwerke Annaberg raten zu Vorsicht vor ungewollten Kündigungen.
Die Stadtwerke Annaberg raten zu Vorsicht vor ungewollten Kündigungen. Bild: Ronny Küttner
Die Stadtwerke Annaberg raten zu Vorsicht vor ungewollten Kündigungen.
Die Stadtwerke Annaberg raten zu Vorsicht vor ungewollten Kündigungen. Bild: Ronny Küttner
Annaberg
Stadtwerke Annaberg-Buchholz: Vorsicht vor ungewollten Kündigungen
Redakteur
Von Babette Zaumseil
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die Stadtwerke haben vermehrt Rückmeldungen erhalten, dass Kunden elektronisch durch andere Energieversorger gekündigt wurden – oft ohne ihr Wissen.

Die Stadtwerke Annaberg-Buchholz haben in jüngster Zeit vermehrt Rückmeldungen erhalten, dass Kunden elektronisch durch andere Energieversorger gekündigt wurden – oft ohne ihr Wissen oder ihre Zustimmung. Dazu heißt es in einer Mitteilung: „Wir als Stadtwerke können nicht nachvollziehen, ob eine eingehende Kündigung tatsächlich in Ihrem...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
28.08.2025
4 min.
Traditionsbetrieb in Not: Fleischerei Kempe im Erzgebirge stellt Insolvenzantrag
Gabriele und Volker Straßberger führen den Familienbetrieb in vierter Generation.
Die Fleischerei ist seit 136 Jahren am Markt tätig. Jetzt kämpft der Betrieb um die Existenz. Geschäftsführer Volker Straßberger spricht offen darüber, was den Betrieb in die Bredouille gebracht hat.
Thomas Wittig
17:12 Uhr
1 min.
In Schwimmhalle im Erzgebirge beginnt neue Kurssaison
In der Schwimmhalle „Atlantis“ beginnt am 1. September die Kurssaison.
Ab dem 1. September können Eltern mit ihren Babys zum Babyschwimmen ins „Atlantis“ in Annaberg-Buchholz kommen. Neue Schwimmkursplätze gibt es ab Oktober.
Holk Dohle
19.08.2025
1 min.
Annaberg-Buchholz: Zeugen nach Parkplatzrempler gesucht
Die Polizei sucht Zeugen eines Unfalls in Annaberg-Buchholz.
Bei dem Unfall ist Sachschaden in Höhe von rund 2000 Euro entstanden.
Babette Zaumseil
26.08.2025
2 min.
Erzgebirgskrimi: Folge 13 läuft am Samstag im ZDF - Wie es danach weitergeht
Beim Drehstart in Annaberg-Buchholz nahm sich Teresa Weißbach kurz Zeit für ein Foto.
Mittlerweile sind 15 Folgen der beliebten ZDF-Reihe abgedreht. Fans müssen nur noch wenige Tage auf Teil 13 „Über die Grenze“ warten.
Katrin Kablau
29.08.2025
6 min.
Wetterfestes Haus - Tipps für die Sanierung
Haben Häuser einen Keller, sollte das Untergeschoss besonders in hochwassergefährdeten Gebieten aus wasserdichtem Beton bestehen sowie gut abgedichtet sein.
Starkregen, Stürme, Hitze: Solche Wetterereignisse nehmen in Zeiten des Klimawandels zu. Wie können Eigentümer vorgehen, die ihr Haus nachträglich aufrüsten wollen? Darauf kommt es bei der Planung an.
Katja Fischer, dpa
29.08.2025
2 min.
Caterpillar: Trump-Zölle kosten bis zu 1,8 Milliarden Dollar
Caterpillar ist für seine gelben Bagger und Planierraupen bekannt. (Archivbild)
Dass Donald Trumps Importzölle den Baumaschinen-Konzern viel Geld kosten werden, wusste man bei Caterpillar bereits. Doch jetzt fällt die Prognose des Branchenriesen noch ernüchternder aus.
Mehr Artikel