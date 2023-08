Stereoact und Andreas Gabalier: Diese Überraschung haben die Erzgebirger DJs jetzt für ihre Fans

Alex Christensen bringt zu seinem Auftritt am Freitag nach Schwarzenberg ein paar Freunde mit. Was das mit den Star-DJs aus dem Erzgebirge und mit Andreas Gabalier zu tun hat.

Alex Christensen und Friends auf der Waldbühne in Schwarzenberg. So heißt es am Freitagabend – und zwei Freunde des bekannten Musikproduzenten und Discjockeys würden dabei super als Überraschungsmusiker in das Programm passen: Rico Einenkel aus Gornsdorf und Sebastian Seidel aus Annaberg-Buchholz, besser bekannt als Stereoact. Erst kürzlich...