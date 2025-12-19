Stimmen Sie ab: Wer ist Ihr Erzgebirger des Jahres 2025?

MENÜ
Ist gesucht: Wer wird Erzgebirger des Jahres 2025?
Ist gesucht: Wer wird Erzgebirger des Jahres 2025? Bild: Tilo Steiner/FP
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben 2015 das Label Aurp gegründet. Zehn Jahre später eröffnen sie ihren ersten Laden.
Steve Beyer (r.) und Sven Hannig haben 2015 das Label Aurp gegründet. Zehn Jahre später eröffnen sie ihren ersten Laden. Bild: Anna Neef
Kerstin Drechsel in einem der Mit-Mach-Läden des Vereins „Kathrinchen Zimtstern“.
Kerstin Drechsel in einem der Mit-Mach-Läden des Vereins „Kathrinchen Zimtstern“. Bild: Kristian Hahn
Katja Seifert, Vorsitzende des Vereins „Anna + Sascha“, Namensgeber Sascha und Thomas Kadenbach, Geschäftsführer der Betreiberfirma, während der offiziellen Eröffnung des Inklusionshotels in Annaberg.
Katja Seifert, Vorsitzende des Vereins „Anna + Sascha“, Namensgeber Sascha und Thomas Kadenbach, Geschäftsführer der Betreiberfirma, während der offiziellen Eröffnung des Inklusionshotels in Annaberg. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Toni Hager mit der Medaille und der Urkunde von der WM der Brotsommeliers
Toni Hager mit der Medaille und der Urkunde von der WM der Brotsommeliers Bild: Christof Heyden/Archiv
Die Hydrofoxes – hier Carl Spindler, Jörg Frömel, Elias Bach und Juha Fleischer (v. l.).
Die Hydrofoxes – hier Carl Spindler, Jörg Frömel, Elias Bach und Juha Fleischer (v. l.). Bild: Ronny Küttner
Ines und Ronald Kaulfuß gründeten 2007 den Lydia-Kaulfuß-Stiftungsverein.
Ines und Ronald Kaulfuß gründeten 2007 den Lydia-Kaulfuß-Stiftungsverein. Bild: Kristian Hahn
Türmerin Marit Melzer war zur richtigen Zeit zur Stelle.
Türmerin Marit Melzer war zur richtigen Zeit zur Stelle. Bild: Ronny Küttner
Maik Pillat hat im Sommer außergewöhnliche Entschlossenheit bewiesen.
Maik Pillat hat im Sommer außergewöhnliche Entschlossenheit bewiesen. Bild: Ramona Schwabe/Archiv
Das „Erzperiment“-Team um Projektleiter Daniel Schalling (r.) und die drei Berliner.
Das „Erzperiment“-Team um Projektleiter Daniel Schalling (r.) und die drei Berliner. Bild: Matteo Rüger/RM
Lars Löffler, Enrico Börner und Christian Wagner (v. l.).
Lars Löffler, Enrico Börner und Christian Wagner (v. l.). Bild: Kristian Hahn
Annaberg
Stimmen Sie ab: Wer ist Ihr Erzgebirger des Jahres 2025?
Von unserer Redaktion
Die „Freie Presse“ sucht wieder den Erzgebirger des Jahres. Die nominierten Frauen und Männer haben sich 2025 mit besonderen Taten und cleveren Ideen hervorgetan. Wer ist Ihr Favorit? Entscheiden Sie jetzt mit.

Ob Retter in der Not oder Menschen, die mit Erfolg Neues wagen: Im Erzgebirge haben sich dieses Jahr zahlreiche Frauen und Männer hervorgetan und für positive Schlagzeilen gesorgt. Wer hat dafür die Auszeichnung „Erzgebirger des Jahres“ verdient? Das können Sie, liebe Leserinnen und Leser der „Freien Presse“, jetzt entscheiden.
