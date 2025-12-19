Stimmen Sie ab: Wer ist Ihr Erzgebirger des Jahres 2025?

Die „Freie Presse“ sucht wieder den Erzgebirger des Jahres. Die nominierten Frauen und Männer haben sich 2025 mit besonderen Taten und cleveren Ideen hervorgetan. Wer ist Ihr Favorit? Entscheiden Sie jetzt mit.

Ob Retter in der Not oder Menschen, die mit Erfolg Neues wagen: Im Erzgebirge haben sich dieses Jahr zahlreiche Frauen und Männer hervorgetan und für positive Schlagzeilen gesorgt. Wer hat dafür die Auszeichnung „Erzgebirger des Jahres" verdient? Das können Sie, liebe Leserinnen und Leser der „Freien Presse", jetzt entscheiden.