Streik an Rettungswache im Erzgebirge: Welche Folgen das hat

Die Gewerkschaft Verdi hat Mitarbeiter der DRK-Rettungswache in Geyer am Freitag zum Warnstreik aufgerufen. So ist die Lage vor Ort.

Ein Teil der Mitarbeiter der Rettungswache Geyer beteiligt sich am Freitag an einem Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi aufgerufen hat. Etwa zehn Frauen und Männer streikten am Morgen in der Frühschicht vor dem Objekt. Die Rettungswache wird vom Kreisverband Annaberg-Buchholz des Deutschen Roten Kreuzes betrieben.