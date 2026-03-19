Tanztee im Erzgebirge: „Flotte Sohle“ mit Armin & Katrin

Annaberg
Seniorentanz für Junggebliebene steht am Sonntag im Kulturzentrum Erzhammer in Annaberg-Buchholz auf dem Programm.
Das Kulturzentrum Erzhammer in Annaberg-Buchholz lädt für Sonntag, 22. März, zum Tanztee „Flotte Sohle“ ein. Der Nachmittag mit viel Lebensfreude, Begegnung und beschwingter Melodien beginnt um 15 Uhr. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Unter dem Motto „Seniorentanz für Junggebliebene“ sind alle willkommen, die gern tanzen oder einfach...
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