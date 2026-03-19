MENÜ
Osterabo
ZEITUNG
Darf ich bitten? Am Sonntag ist Seniorentanz im Erzhammer Annaberg.
Darf ich bitten? Am Sonntag ist Seniorentanz im Erzhammer Annaberg. Foto: Ronny Küttner/Archiv
Darf ich bitten? Am Sonntag ist Seniorentanz im Erzhammer Annaberg.
Darf ich bitten? Am Sonntag ist Seniorentanz im Erzhammer Annaberg. Foto: Ronny Küttner/Archiv
Annaberg
Tanztee im Erzgebirge: „Flotte Sohle“ mit Armin & Katrin
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Seniorentanz für Junggebliebene steht am Sonntag im Kulturzentrum Erzhammer in Annaberg-Buchholz auf dem Programm.

Das Kulturzentrum Erzhammer in Annaberg-Buchholz lädt für Sonntag, 22. März, zum Tanztee „Flotte Sohle“ ein. Der Nachmittag mit viel Lebensfreude, Begegnung und beschwingter Melodien beginnt um 15 Uhr. Das teilt die Stadtverwaltung mit. Unter dem Motto „Seniorentanz für Junggebliebene“ sind alle willkommen, die gern tanzen oder einfach...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
15:00 Uhr
3 min.
Eishockey-Wölfen aus dem Erzgebirge hilft nur noch ein kleines Wunder
Können sich die Wölfe wie hier in Berlin noch einmal erfolgreich zusammenraufen?
Der Regionalligist aus Schönheide hat noch eine letzte Chance, die Saison entscheidend zu verlängern. Gegen FASS Berlin schlägt diesen Sonnabend im Wolfsbau die Stunde der Wahrheit.
Anna Neef
18.03.2026
4 min.
„Edeka Schäfer“ statt „Edeka Meisel“: Wiedereröffnung der Filiale in Hohenstein-Ernstthal
Dana Schäfer ist die neue Inhaberin des Edeka „Am Bahnhof“. Es ist ihre zweite Filiale. Seit 2022 betreibt 47-Jährige bereits einen Edeka in Hainichen.
Nach einer Woche Schließzeit wird der bisherige „Edeka Meisel“ wiedereröffnet. Es gibt eine neue Betreiberin, doch im Laden arbeitet das vertraute Team. Was genau erwartet die Kunden?
Cristina Zehrfeld
18.02.2026
1 min.
Neue Schau im Erzgebirge zeigt geheimnisvolle Kontraste
Im Kulturzentrum Erzhammer ist am Sonntag die Vernissage der Ausstellung „Zwischen den Strömungen“.
Im Kulturzentrum Erzhammer ist die Ausstellung „Zwischen den Strömungen“ zu sehen. Zur Vernissage können die Besucher mit der Künstlerin reden.
Holk Dohle
15:00 Uhr
1 min.
Club-Feeling im Erzgebirge: Elterlein tanzt
Club-Feeling wie auf diesem Foto soll am Sonnabend in Elterlein aufkommen.
Der Freizeitclub lädt in die „Goldene Sonne“ ein. Die Djs kommen aus Annaberg-Buchholz.
Kjell Riedel
14:00 Uhr
2 min.
Münzbörse im Erzgebirge: Kaufen, tauschen, schätzen lassen
Zur Münzbörse können auch Sonderprägungen erworben werden, beliebt ist die Medaille „Montanregion - Ehrenfriedersdorf in Silber“.
Eine spannende Reise durch die Welt der Numismatik steht im Kulturzentrum Erzhammer in Annaberg-Buchholz bevor. Es geht um Münzen, Medaillen und Geldscheine aus verschiedenen Epochen.
Holk Dohle
06:21 Uhr
2 min.
Überlandverbindung von Chemnitz über Freiberg nach Dresden: Monatelange Vollsperrung
Die B 173 zwischen Niederschöna und Naundorf wird für mehrere Monate voll gesperrt.
Die B 173 wird für mehrere Monate zwischen Naundorf und Niederschöna nicht befahrbar sein. Grund dafür sind umfangreiche Straßenbauarbeiten.
Wieland Josch
Mehr Artikel