Thermalbad im Erzgebirge lädt zum großen Kurfest

Das Thermalbad Wiesenbad lockt mit einem bunten Familienprogramm, einer Hüpfburgenlandschaft, einem Kreativmarkt sowie viel Musik und Unterhaltung in den Kurpark.

Das Thermalbad Wiesenbad lädt für den 14. und 15. Juni zum großen Kurfest ein. Am Samstag steht neben den Aktionen zum 2. Wiesenbader Wander- & Abenteuertag ein Familienprogramm mit Hüpfburgenlandschaft und Bastelstraße auf dem Programm.16 Uhr lockt das Blasorchester der Freiwilligen Feuerwehr Schönfeld in den Kurpark. Am Abend gibt es Rock...