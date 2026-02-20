Tierheim im Erzgebirge: Das harte Schicksal von Talos & Co.

Annaberg
Zwei Herdenschutzhund-Mischlinge leben seit 2025 im Tierheim „Neu-Amerika“ bei Annaberg. Talos und Knut stehen für eine problematische Entwicklung. Das zeigen weitere Fälle.
Sein Schicksal hatte 2025 für Aufsehen gesorgt. Ausgesetzt in einem Waldgebiet bei Ehrenfriedersdorf, wird Kangal-Mix Talos seit gut acht Monaten im Tierheim „Neu-Amerika“ bei Annaberg-Buchholz betreut. Doch eine Vermittlung des Herdenschutzhundes mit speziellen Anforderungen ist laut Tierheimleiterin Peggy Kreher problematisch. Kein...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.