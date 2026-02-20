MENÜ
Kangal-Mix Talos, der ausgesetzt worden war, wird im Annaberg-Buchholzer Tierheim „Neu-Amerika“ betreut.
Kangal-Mix Talos, der ausgesetzt worden war, wird im Annaberg-Buchholzer Tierheim „Neu-Amerika“ betreut. Bild: Sven Wagner
Knut, ein Germanischer Bärenhund-Mischling, kam im Oktober 2025 ins Tierheim „Neu-Amerika“. Auch er braucht bestenfalls Halter mit Herdenschutzhund-Erfahrung.
Knut, ein Germanischer Bärenhund-Mischling, kam im Oktober 2025 ins Tierheim „Neu-Amerika“. Auch er braucht bestenfalls Halter mit Herdenschutzhund-Erfahrung. Bild: Peggy Kreher
Rottweiler-Hündin Rocca, im Bild mit Tierheim-Helferin Lissy Burkhardt, lebt seit knapp zwei Jahren im Tierheim „Neu-Amerika“.
Rottweiler-Hündin Rocca, im Bild mit Tierheim-Helferin Lissy Burkhardt, lebt seit knapp zwei Jahren im Tierheim „Neu-Amerika“. Bild: Ronny Küttner
Tyler, ein Staffordshire-Ridgeback-Mischling, wird seit fast drei Jahren im Tierheim „Neu-Amerika“ betreut.
Tyler, ein Staffordshire-Ridgeback-Mischling, wird seit fast drei Jahren im Tierheim „Neu-Amerika“ betreut. Bild: Ronny Küttner
Manchmal wird das Tierheim zum Dauer-Zuhause. Wie bei der Deutschen Dogge Apollo, die seit August 2018 dort betreut wird. Hier ein Archivfoto mit Tierheim-Mitarbeiterin Sindy Nentwich.
Manchmal wird das Tierheim zum Dauer-Zuhause. Wie bei der Deutschen Dogge Apollo, die seit August 2018 dort betreut wird. Hier ein Archivfoto mit Tierheim-Mitarbeiterin Sindy Nentwich. Bild: Sebastian Paul
Talos, der mit einem zu engen Maulkorb ausgesetzt worden war, kam 2025 abgemagert im Tierheim „Neu-Amerika“ an.
Talos, der mit einem zu engen Maulkorb ausgesetzt worden war, kam 2025 abgemagert im Tierheim „Neu-Amerika“ an. Bild: Sindy Nentwich
Annaberg
Tierheim im Erzgebirge: Das harte Schicksal von Talos & Co.
Redakteur
Von Annett Honscha
Zwei Herdenschutzhund-Mischlinge leben seit 2025 im Tierheim „Neu-Amerika“ bei Annaberg. Talos und Knut stehen für eine problematische Entwicklung. Das zeigen weitere Fälle.

Sein Schicksal hatte 2025 für Aufsehen gesorgt. Ausgesetzt in einem Waldgebiet bei Ehrenfriedersdorf, wird Kangal-Mix Talos seit gut acht Monaten im Tierheim „Neu-Amerika“ bei Annaberg-Buchholz betreut. Doch eine Vermittlung des Herdenschutzhundes mit speziellen Anforderungen ist laut Tierheimleiterin Peggy Kreher problematisch. Kein...
