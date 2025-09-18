Tierheim-Team „Neu-Amerika“ im Erzgebirge lädt zu Fest ein: Was Besucher erwartet

Das Tierheim „Neu-Amerika“ bei Annaberg-Buchholz öffnet am Sonnabend für Gäste. Neben Live-Musik und Führungen gibt es ein vielfältiges Programm.

Das Tierheim „Neu-Amerika“ bei Annaberg-Buchholz lädt am Samstag von 11 bis 18 Uhr zu einem Tierheimfest ein. Neben Live-Musik mit der Band Planfrei und Angeboten für Kinder werden etwa Vertreter der „Erzkäuze“ – einer Auffangstation für Greifvögel und Eulen – von ihrer Arbeit berichten.