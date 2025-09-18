Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Das Tierheim „Neu-Amerika“ lädt zu einem Fest ein. Im Bild: Leiterin Peggy Kreher.
Das Tierheim „Neu-Amerika“ lädt zu einem Fest ein. Im Bild: Leiterin Peggy Kreher.
Annaberg
Tierheim-Team „Neu-Amerika“ im Erzgebirge lädt zu Fest ein: Was Besucher erwartet
Redakteur
Von Annett Honscha
Das Tierheim „Neu-Amerika“ bei Annaberg-Buchholz öffnet am Sonnabend für Gäste. Neben Live-Musik und Führungen gibt es ein vielfältiges Programm.

Das Tierheim „Neu-Amerika“ bei Annaberg-Buchholz lädt am Samstag von 11 bis 18 Uhr zu einem Tierheimfest ein. Neben Live-Musik mit der Band Planfrei und Angeboten für Kinder werden etwa Vertreter der „Erzkäuze“ – einer Auffangstation für Greifvögel und Eulen – von ihrer Arbeit berichten.
21.08.2025
4 min.
Ausgesetzter Kangal im Erzgebirge: Polizei ermittelt gegen ehemaligen Besitzer
Kangal-Mix Talos war Ende Mai in einem Waldstück bei Ehrenfriedersdorf ausgesetzt worden. Er wird weiter im Tierheim „Neu-Amerika“ in Buchholz betreut.
Ein verstörter Herdenschutzhund hatte vor knapp zwei Monaten bei Ehrenfriedersdorf für Aufsehen gesorgt. Er war mit Maulkorb auf sich gestellt. Ermittler sind in dem Fall weitergekommen.
Annett Honscha
20:24 Uhr
4 min.
Auf Kane ist Verlass: FC Bayern siegt zum Oktoberfest-Start
Harry Kane war nicht nur vom Punkt treffsicher.
Drei Tore von Harry Kane bescheren der neu formierten Münchner Mannschaft drei Punkte gegen Hoffenheim. Der HSV jubelt über das erste Tor und den ersten Sieg. Leipzig gewinnt im Spätspiel gegen Köln.
26.08.2025
3 min.
Fünf Kaninchen in Waldstück im Erzgebirge ausgesetzt: Wie es nun weitergeht
Nathalie Wagner versorgt die offenbar ausgesetzten Kaninchen im Tierheim „Neu-Amerika“.
Im Kleintierbereich des Tierheims „Neu-Amerika“ werden vier junge Kaninchen mit traurigem Schicksal versorgt. Eines lebt nicht mehr.
Annett Honscha
20:41 Uhr
4 min.
Leipzigs Aufsteiger-Serie hält auch gegen Köln
Assan Ouedraogo (M, RB Leipzig) bejubelt bei seinem Startelf-Debüt auch sein Tor-Debüt im RB-Trikot.
Mit dem dritten Sieg in Serie hat RB Leipzig das 0:6 von München zum Auftakt endgültig verarbeitet. Gegen Köln setzt RB eine Langzeit-Serie fort. Ein schon aussortierter Profi wird besonders begrüßt.
Frank Kastner, dpa
07:00 Uhr
4 min.
Vom Elektroauto zurück zum Verbrenner: VW-Werker aus Zwickau sollen jetzt in Wolfsburg mit anpacken
Ein Mitarbeiter steht im VW-Stammwerk in Wolfsburg vor der Karosserie eines Tayron.
Im Werk in Zwickau sucht Volkswagen jetzt nach Mitarbeitern, die freiwillig für eine Weile ins Stammwerk nach Niedersachsen wechseln. Das rechnet sich nicht nur für die Beschäftigten.
Jan-Dirk Franke
17.09.2025
4 min.
„So etwas habe ich noch nicht erlebt“ – Verkäufer will Panorama-Hotel im Erzgebirge zurück
Markanter Komplex: Das Panorama-Hotel ist von vielen Stellen in Oberwiesenthal aus gut zu sehen. Mit 125 Zimmern ist es einer der größten Beherbergungsbetriebe im Erzgebirge.
Die Übernahme des bekannten 125-Zimmer-Hauses am Fichtelberg durch die Inter-Spa-Gruppe mit Sitz in Stuttgart im vorigen Herbst sollte ein Schritt in eine erfolgreiche Zukunft sein. Nun gibt es offenbar Probleme.
Kjell Riedel
Mehr Artikel