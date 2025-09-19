Tod eines Mopedfahrers im Erzgebirge: Viereinhalb Monate nach dem Unfall fehlt ein wichtiges Puzzleteil

Am 8. Mai kommt ein 17-Jähriger auf tragische Weise ums Leben. Wird Anklage erhoben – gegebenenfalls wegen fahrlässiger Tötung?

Der tragische Tod eines 17-Jährigen beschäftigt weiterhin Staatsanwaltschaft und die Polizei in Chemnitz. Viereinhalb Monate nach dem tragischen Unfall in Geyer fehlt immer noch ein entscheidendes Puzzleteil, um die Schuldfrage abschließend zu klären. Das geht aus der aktuellen Antwort von Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart auf die erneute...