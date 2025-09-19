Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
  • Tod eines Mopedfahrers im Erzgebirge: Viereinhalb Monate nach dem Unfall fehlt ein wichtiges Puzzleteil

An der Unfallstelle im Stadtzentrum von Geyer hatten Angehörige Blumen niedergelegt.
An der Unfallstelle im Stadtzentrum von Geyer hatten Angehörige Blumen niedergelegt. Bild: Katrin Kablau
Redakteur
Von Katrin Kablau
Am 8. Mai kommt ein 17-Jähriger auf tragische Weise ums Leben. Wird Anklage erhoben – gegebenenfalls wegen fahrlässiger Tötung?

Der tragische Tod eines 17-Jährigen beschäftigt weiterhin Staatsanwaltschaft und die Polizei in Chemnitz. Viereinhalb Monate nach dem tragischen Unfall in Geyer fehlt immer noch ein entscheidendes Puzzleteil, um die Schuldfrage abschließend zu klären. Das geht aus der aktuellen Antwort von Oberstaatsanwältin Ingrid Burghart auf die erneute...
