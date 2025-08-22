Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Zwei Pkw stießen am Mittwochnachmittag auf der B 95 frontal zusammen. Eine zweite Frau erlag ihren schweren Verletzungen.
Zwei Pkw stießen am Mittwochnachmittag auf der B 95 frontal zusammen. Eine zweite Frau erlag ihren schweren Verletzungen.
Annaberg
Tödlicher Unfall auf B 95 im Erzgebirge fordert zweites Todesopfer
Redakteur
Von Katrin Kablau
Die Polizei ermittelt zum tragischen Tod der zwei Frauen bei dem Unfall nahe Annaberg-Buchholz. Wie es den drei anderen Unfallopfern geht, unterliegt dem Datenschutz.

Der schwere Unfall auf der B 95 nahe Annaberg-Buchholz am Mittwochnachmittag hat ein zweites Todesopfer gefordert. Das bestätigt am Freitagnachmittag die Chemnitzer Polizei auf Anfrage von „Freie Presse“. Stunden zuvor geisterten bereits Gerüchte dazu durch die sozialen Netzwerke.
