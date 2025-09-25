Traditionsfirma im Erzgebirge braut preisgekröntes Bier

Die Familienbrauerei Fiedler hat sich in einem internationalen Wettbewerb der Konkurrenz und einer Expertenjury gestellt. Das gute Abschneiden ist für das Unternehmen aus Oberscheibe Ansporn in schwierigen Zeiten.

Thomas Fiedler freut sich – und er ist stolz: „Für uns ist das eine wichtige Bestätigung unserer Arbeit." Mit diesen Worten kommentiert der Geschäftsführer der Privatbrauerei Fiedler aus Oberscheibe den jüngsten Erfolg des Familienunternehmens im internationalen Wettbewerb um den „European Beer Star 2025".