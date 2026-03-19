Tragischer Tod im Erzgebirge: Was ist aus den 30.000 Euro Spenden geworden?

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Sandra R. hat den siebenjährigen Sohn ihrer verstorbenen Schwester bei sich aufgenommen. Ihre ältere Schwester starb bei einem Unfall auf der B 95 im Sommer vergangenen Jahres.
Sandra R. hat den siebenjährigen Sohn ihrer verstorbenen Schwester bei sich aufgenommen. Ihre ältere Schwester starb bei einem Unfall auf der B 95 im Sommer vergangenen Jahres. Foto: Kristian Hahn
Den Vornamen der verstorbenen Schwester ließ sich Sandra R. in die Haut des Unterarms stechen. Die Uhr im Tattoo zeigt 14.51 Uhr an, als Ärzte im Beisein der Familie das Beatmungsgerät abschalteten.
Den Vornamen der verstorbenen Schwester ließ sich Sandra R. in die Haut des Unterarms stechen. Die Uhr im Tattoo zeigt 14.51 Uhr an, als Ärzte im Beisein der Familie das Beatmungsgerät abschalteten. Foto: Kristian Hahn
Die Spendenplattform „Gofundme“ gilt als weltweit größte Crowdfunding-Plattform. Auch die Deutschen nutzen sie, um unbürokratisch zu helfen.
Die Spendenplattform „Gofundme“ gilt als weltweit größte Crowdfunding-Plattform. Auch die Deutschen nutzen sie, um unbürokratisch zu helfen. Foto: Screenshot FP
Der Spendenaufruf wurde viele Male geteilt – unter anderem via Facebook und Whatsapp.
Der Spendenaufruf wurde viele Male geteilt – unter anderem via Facebook und Whatsapp. Foto: Screenshot FP/Montage Uwe Mann
Zwei Kreuze erinnern an der B 95 an den tödlichen Unfall im Sommer vergangenen Jahres.
Zwei Kreuze erinnern an der B 95 an den tödlichen Unfall im Sommer vergangenen Jahres. Foto: Ronny Küttner/Archiv
Sandra R. hat den siebenjährigen Sohn ihrer verstorbenen Schwester bei sich aufgenommen. Ihre ältere Schwester starb bei einem Unfall auf der B 95 im Sommer vergangenen Jahres.
Sandra R. hat den siebenjährigen Sohn ihrer verstorbenen Schwester bei sich aufgenommen. Ihre ältere Schwester starb bei einem Unfall auf der B 95 im Sommer vergangenen Jahres. Foto: Kristian Hahn
Den Vornamen der verstorbenen Schwester ließ sich Sandra R. in die Haut des Unterarms stechen. Die Uhr im Tattoo zeigt 14.51 Uhr an, als Ärzte im Beisein der Familie das Beatmungsgerät abschalteten.
Den Vornamen der verstorbenen Schwester ließ sich Sandra R. in die Haut des Unterarms stechen. Die Uhr im Tattoo zeigt 14.51 Uhr an, als Ärzte im Beisein der Familie das Beatmungsgerät abschalteten. Foto: Kristian Hahn
Die Spendenplattform „Gofundme“ gilt als weltweit größte Crowdfunding-Plattform. Auch die Deutschen nutzen sie, um unbürokratisch zu helfen.
Die Spendenplattform „Gofundme“ gilt als weltweit größte Crowdfunding-Plattform. Auch die Deutschen nutzen sie, um unbürokratisch zu helfen. Foto: Screenshot FP
Der Spendenaufruf wurde viele Male geteilt – unter anderem via Facebook und Whatsapp.
Der Spendenaufruf wurde viele Male geteilt – unter anderem via Facebook und Whatsapp. Foto: Screenshot FP/Montage Uwe Mann
Zwei Kreuze erinnern an der B 95 an den tödlichen Unfall im Sommer vergangenen Jahres.
Zwei Kreuze erinnern an der B 95 an den tödlichen Unfall im Sommer vergangenen Jahres. Foto: Ronny Küttner/Archiv
Annaberg
Tragischer Tod im Erzgebirge: Was ist aus den 30.000 Euro Spenden geworden?
Redakteur
Von Katrin Kablau
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Nach dem Unfalltod zweier Mütter im August 2025 in der Nähe von Annaberg-Buchholz sind tausende Euro auf einem Spendenkonto eingegangen. Als „Freie Presse“ wegen der Auszahlung nachhakt, steht ein schlimmer Verdacht im Raum.

Zwei Mütter, eine 29-Jährige und eine 42-Jährige, kommen am 20. August 2025 bei einem schweren Unfall auf der B 95 ums Leben. Wenige Stunden später startet ein Erzgebirger einen Spendenaufruf online. Schnell weist der Kontostand bei der Spendenplattform „Gofundme“ ein Guthaben von mehr als 30.000 Euro aus. Doch dieses Geld ist bei den...
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