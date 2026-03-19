Tragischer Tod im Erzgebirge: Was ist aus den 30.000 Euro Spenden geworden?

Nach dem Unfalltod zweier Mütter im August 2025 in der Nähe von Annaberg-Buchholz sind tausende Euro auf einem Spendenkonto eingegangen. Als „Freie Presse“ wegen der Auszahlung nachhakt, steht ein schlimmer Verdacht im Raum.

Zwei Mütter, eine 29-Jährige und eine 42-Jährige, kommen am 20. August 2025 bei einem schweren Unfall auf der B 95 ums Leben. Wenige Stunden später startet ein Erzgebirger einen Spendenaufruf online. Schnell weist der Kontostand bei der Spendenplattform „Gofundme“ ein Guthaben von mehr als 30.000 Euro aus. Doch dieses Geld ist bei den... Zwei Mütter, eine 29-Jährige und eine 42-Jährige, kommen am 20. August 2025 bei einem schweren Unfall auf der B 95 ums Leben. Wenige Stunden später startet ein Erzgebirger einen Spendenaufruf online. Schnell weist der Kontostand bei der Spendenplattform „Gofundme“ ein Guthaben von mehr als 30.000 Euro aus. Doch dieses Geld ist bei den...