Tragischer Tod zweier Mütter im Erzgebirge: Polizei nennt weitere Details zum Unfallfahrer

Annaberg
Am 20. August hat es einen schweren Unfall auf der B 95 zwischen Kühberg und Annaberg gegeben. Der Unfallverursacher war laut Polizei nicht nur viel zu schnell.
Beim schweren Unfall auf der B 95 nahe Annaberg-Buchholz am 20. August sind zwei Mütter, eine 42-Jährige und eine 29-Jährige, ums Leben gekommen. Am Montag gab es dazu von der Polizei weitere Details zum Unfallhergang. Bislang hatte sie sich bedeckt gehalten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.