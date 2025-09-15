Umfrage zu neuem Solarpark an der B 95 im Erzgebirge gestartet: Was Einwohnern Sorgen bereitet

Das Unternehmen Solarsan will zwischen Wiesa und Annaberg einen Solarpark errichten. Aktuell können Einwohner von Thermalbad Wiesenbad bei Vor-Ort-Terminen ihre Meinung abgeben. Wie der Auftakt lief.

Mit einem Ja oder Nein ist es nicht getan. Bei einer Meinungsumfrage zu einem geplanten Solarpark an der B 95 zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz gilt es, 15 Fragen zu beantworten. Organisiert von der Gemeinde Thermalbad Wiesenbad, richtet sich die Umfrage an deren Einwohner. Beim ersten von vier Vor-Ort-Terminen füllten kürzlich 119 Frauen und...