  • Umfrage zu neuem Solarpark an der B 95 im Erzgebirge gestartet: Was Einwohnern Sorgen bereitet

An der B 95 zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz soll linksseitig in Richtung Kreisstadt ein Solarpark entstehen.
An der B 95 zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz soll linksseitig in Richtung Kreisstadt ein Solarpark entstehen.
Annaberg
Umfrage zu neuem Solarpark an der B 95 im Erzgebirge gestartet: Was Einwohnern Sorgen bereitet
Redakteur
Von Annett Honscha
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Das Unternehmen Solarsan will zwischen Wiesa und Annaberg einen Solarpark errichten. Aktuell können Einwohner von Thermalbad Wiesenbad bei Vor-Ort-Terminen ihre Meinung abgeben. Wie der Auftakt lief.

Mit einem Ja oder Nein ist es nicht getan. Bei einer Meinungsumfrage zu einem geplanten Solarpark an der B 95 zwischen Wiesa und Annaberg-Buchholz gilt es, 15 Fragen zu beantworten. Organisiert von der Gemeinde Thermalbad Wiesenbad, richtet sich die Umfrage an deren Einwohner. Beim ersten von vier Vor-Ort-Terminen füllten kürzlich 119 Frauen und...
