Auf dem Klínovec, dem Nachbarberg des Fichtelbergs, scheinen aktuell die Lifte stillzustehen.
Auf dem Klínovec, dem Nachbarberg des Fichtelbergs, scheinen aktuell die Lifte stillzustehen. Bild: Katrin Kablau/Archiv
Auf dem Klínovec hat es am Donnerstagmorgen einen Stromausfall gegeben. 10 Uhr gab es ein Bild von der Webcam noch von 7 Uhr.
Auf dem Klínovec hat es am Donnerstagmorgen einen Stromausfall gegeben. 10 Uhr gab es ein Bild von der Webcam noch von 7 Uhr. Bild: Screenshot FP
In den nächsten Stunden lohnt sich für Skifahrer die Nutzung der Webcams.
In den nächsten Stunden lohnt sich für Skifahrer die Nutzung der Webcams. Bild: Screenshot FP
Update
Annaberg
Umgestürzte Bäume: Skibetrieb am Keilberg steht vorübergehend still
Von Katrin Kablau, Kjell Riedel und Oliver Hach
Im Skigebiet am Klínovec ist es am Donnerstag zu Problemen gekommen. Was der Manager des Skigebiets dazu sagt.

Im tschechischen Skigebiet am Klínovec (Keilberg) ist es am Donnerstagmorgen offenbar zu Problemen gekommen. Der Skibetrieb lief längere Zeit nicht.
Erschienen am: 05.02.2026 | 12:23 Uhr
