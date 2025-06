Unfall im Erzgebirge: Auto fährt ungewollt nach rechts

Ein VW kam in Breitenbrunn vermutlich wegen eines technischen Defekts von der Straße ab und prallte gegen eine Mauer. Der Fahrer (39) hatte Glück im Unglück.

Glück im Unglück hatte ein Autofahrer bei einem Unfall, der sich am späten Mittwochnachmittag in Breitenbrunn ereignet hat. Was war passiert? Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Donnerstag in einer Pressemeldung berichtete, war der 39-jährige Mann mit einem Pkw VW gegen 17 Uhr auf der Karlsbader Straße aus Richtung Tellerhäuser kommend in...