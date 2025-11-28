Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Beide Fahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.
Beide Fahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Bild: Symbolfoto: Symbolbild/Hendrik Schmidt/dpa
Beide Fahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen.
Beide Fahrer erlitten bei dem Unfall leichte Verletzungen. Bild: Symbolfoto: Symbolbild/Hendrik Schmidt/dpa
Annaberg
Unfall im Erzgebirge: Beim Abbiegen überholt
Redakteur
Von Holk Dohle
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Ein missglücktes Manöver auf der B 95 in Oberwiesenthal führte zu einem Unfall. Zwei Autos kollidierten. Was war der Auslöser?

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag kurz nach 17 Uhr in Oberwiesenthal ereignet. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mittelte, wollte ein 50-jähriger Kia-Fahrer von der Annaberger Straße (B 95) nach links in die Steingasse abbiegen. Während des Abbiegevorgangs wurde er laut Polizeibericht von einem nachfolgenden 27-Jährigen mit...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
18:07 Uhr
2 min.
„Anfeindungen und Beschwerden“: Bürgermeister im Vogtland spricht über Rücktrittsgründe
Triebels ehrenamtlicher Bürgermeister Udo Seeger tritt zum Jahresende zurück.
Es sind nicht allein gesundheitliche Ursachen, die Udo Seeger (68) sein Ehrenamt zum Jahresende niederlegen lassen. Auch die Kommunalaufsicht des Landratsamtes ist involviert.
Ronny Hager
02.12.2025
3 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge: Wo es für 10 Euro zwei Glühwein und eine Bratwurst gibt
Jens Philipp verkauft auf dem Olbernhauer Weihnachtsmarkt Bratwürste vom Holzkohlegrill. Eine Bratwurst im Brötchen kostet bei ihm 4 Euro.
Besonders im Bereich Lebensmittel hat die Inflation in den vergangenen Monaten zugelegt. Ist diese Entwicklung auch auf den Weihnachtsmärkten der Region angekommen?
Joseph Wenzel
18:00 Uhr
4 min.
Spirituosenhersteller aus dem Erzgebirge rüstet auf: Deshalb erhöht Lautergold seine Kapazität
Techniker Kay Ullmann an einem der umgebauten Tanks, in denen sich die Rührwerke befinden. Damit kann Lautergold flexibler und größere Mengen Spirituosen herstellen.
Obwohl der Alkoholkonsum in Deutschland zurückgegangen ist, fassen jetzt die Mischbehälter beim Spirituosenhersteller in Lauter die doppelte Menge. Nötig war die Investition aus mehreren Gründen.
Anna Neef
25.11.2025
1 min.
21.000 Euro Sachschaden bei Unfall im Erzgebirge
Ein Verkehrsunfall hat sich am Montagmorgen in Großrückerswalde ereignet.
In Großrückerswalde geriet ein Opel auf winterglatter Fahrbahn in einer Kurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte mit einem entgegenkommenden Ford.
Holk Dohle
02.12.2025
4 min.
„Günther Jauch macht keine Notdienste“: Warum eine Apotheke im Vogtland jetzt schließt
Nach 33 Jahren endet die Ära Bären-Apotheke: Andreas und Anne Babette Herzog schließen die Apotheke am 17. Dezember. Die letzten Jahre waren wirtschaftlich nicht einfach.
Kunden können es kaum fassen. Zum 17. Dezember schließt die Bären-Apotheke in Auerbach. Das Inhaber-Paar geht in Ruhestand. Aber die Gründe für die Schließung sind ernstere.
Cornelia Henze
27.11.2025
1 min.
Unfall im Erzgebirge: Opel und Skoda kollidieren
Auf der Buchholzer Straße in Schlettau hat sich ein Unfall ereignet.
Ein Verkehrsunfall in Schlettau führte zu erheblichem Sachschaden in Höhe von rund 20.000 Euro. Was genau passierte.
Holk Dohle
Mehr Artikel