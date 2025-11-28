Unfall im Erzgebirge: Beim Abbiegen überholt

Ein missglücktes Manöver auf der B 95 in Oberwiesenthal führte zu einem Unfall. Zwei Autos kollidierten. Was war der Auslöser?

Ein Verkehrsunfall hat sich am Donnerstag kurz nach 17 Uhr in Oberwiesenthal ereignet. Wie die Polizeidirektion Chemnitz am Freitag mittelte, wollte ein 50-jähriger Kia-Fahrer von der Annaberger Straße (B 95) nach links in die Steingasse abbiegen. Während des Abbiegevorgangs wurde er laut Polizeibericht von einem nachfolgenden 27-Jährigen mit...