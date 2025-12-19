Unfall im Erzgebirge mit mehreren Verletzten – Was bislang bekannt ist

Unweit der Feldschlösschen-Kreuzung in Annaberg-Buchholz hat es am Freitagmittag einen schweren Unfall gegeben. Die B 101 und B 95 waren betroffen. Die Sperrung ist aufgehoben.

Ein schwerer Unfall hat Freitagmittag in Annaberg-Buchholz für erhebliche Verkehrsbehinderungen im gesamten Innenstadtbereich gesorgt. Ersten Informationen zufolge waren zwei Lkw und zwei Pkw nahe der Feldschlösschen-Kreuzung kollidiert. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr Annaberg mitteilte, seien drei Personen verletzt worden. Sie kamen ins... Ein schwerer Unfall hat Freitagmittag in Annaberg-Buchholz für erhebliche Verkehrsbehinderungen im gesamten Innenstadtbereich gesorgt. Ersten Informationen zufolge waren zwei Lkw und zwei Pkw nahe der Feldschlösschen-Kreuzung kollidiert. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr Annaberg mitteilte, seien drei Personen verletzt worden. Sie kamen ins...