Unfall im Erzgebirge mit mehreren Verletzten – Was bislang bekannt ist

Annaberg
Unweit der Feldschlösschen-Kreuzung in Annaberg-Buchholz hat es am Freitagmittag einen schweren Unfall gegeben. Die B 101 und B 95 waren betroffen. Die Sperrung ist aufgehoben.
Ein schwerer Unfall hat Freitagmittag in Annaberg-Buchholz für erhebliche Verkehrsbehinderungen im gesamten Innenstadtbereich gesorgt. Ersten Informationen zufolge waren zwei Lkw und zwei Pkw nahe der Feldschlösschen-Kreuzung kollidiert. Wie der Einsatzleiter der Feuerwehr Annaberg mitteilte, seien drei Personen verletzt worden. Sie kamen ins...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.