Ein Unfall hat sich am Mittwochmorgen in Sehmatal ereignet.
Ein Unfall hat sich am Mittwochmorgen in Sehmatal ereignet. Bild: Stefan Puchner/dpa
Annaberg
Unfall im Erzgebirge: Zwei Personen verletzt
Redakteur
Von Joseph Wenzel
In Sehmatal sind am Mittwochmorgen zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Was bisher dazu bekannt ist.

Ein Unfall hat sich am Mittwochmorgen auf der Karlsbader Straße in Sehmatal ereignet. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, kollidierten gegen 7.10 Uhr zwei Fahrzeuge auf der Straße frontal miteinander. Dabei wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer. Genaue Informationen zu den Beteiligten und dem Hergang des Unfalls liegen am...
