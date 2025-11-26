Unfall im Erzgebirge: Zwei Personen verletzt

Annaberg
In Sehmatal sind am Mittwochmorgen zwei Fahrzeuge miteinander kollidiert. Was bisher dazu bekannt ist.
Ein Unfall hat sich am Mittwochmorgen auf der Karlsbader Straße in Sehmatal ereignet. Wie die Polizei auf Nachfrage mitteilt, kollidierten gegen 7.10 Uhr zwei Fahrzeuge auf der Straße frontal miteinander. Dabei wurden zwei Personen verletzt, eine davon schwer. Genaue Informationen zu den Beteiligten und dem Hergang des Unfalls liegen am...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.