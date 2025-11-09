Unfall im Zusammenhang mit Treibjagd im Erzgebirge

Annaberg
Ein entlaufener Hund ist am Sonnabendvormittag auf einer Straße bei Elterlein angefahren worden.
Ein Hund, der am Samstagvormittag bei einer Treibjagd im Geyerischen Wald eingesetzt war, ist von dort ausgebüxt. Das wurde ihm kurz darauf zum Verhängnis. Das Tier war von der Jagd weg in Richtung Geyersche Straße (Staatsstraße 260) gelaufen. In einem Waldgebiet, circa zwei Kilometer nach der Einmündung der Staatsstraße 260 in die...
