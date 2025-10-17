Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Marilyn Röhrich, Simone Brändl, Monique Einenkel, Katrin Paul, Ingrid Weigel und Bianca Götzelt (v. l.) sind besorgt über die Zustände an den Grundschulen in Elterlein und Schlettau.
Marilyn Röhrich, Simone Brändl, Monique Einenkel, Katrin Paul, Ingrid Weigel und Bianca Götzelt (v. l.) sind besorgt über die Zustände an den Grundschulen in Elterlein und Schlettau. Bild: K. Riedel
Marilyn Röhrich, Simone Brändl, Monique Einenkel, Katrin Paul, Ingrid Weigel und Bianca Götzelt (v. l.) sind besorgt über die Zustände an den Grundschulen in Elterlein und Schlettau.
Marilyn Röhrich, Simone Brändl, Monique Einenkel, Katrin Paul, Ingrid Weigel und Bianca Götzelt (v. l.) sind besorgt über die Zustände an den Grundschulen in Elterlein und Schlettau. Bild: K. Riedel
Annaberg
Unterrichtsausfall im Erzgebirge: Mütter bangen um die Zukunft ihrer Kinder
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Sie wollen die Zustände an den Grundschulen, die ihre Kinder besuchen, nicht hinnehmen. Es geht um Lehrerabordnungen und deren fatale Folgen. Bei Briefen und Unterschriftensammlungen wird der Protest vielleicht nicht bleiben.

Ein Hilferuf hat „Freie Presse“ erreicht. Ein Hilferuf aus Elterlein und aus Schlettau. Stellvertretend für andere Orte im Erzgebirge. Ein Hilferuf von Eltern. Von Eltern, die um ihre Kinder und um deren Zukunft fürchten.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
12.09.2025
3 min.
Trotz Protest vieler Eltern: Ministerium hält an großflächigen Abordnungen von Lehrern fest
Mit den Lehrerabordnungen produziert der Freistaat Sachsen selbst Unterrichtsausfall, um ihn anderswo zu begrenzen. Das sorgt für Unmut.
Freistaatweit helfen mehr als 3000 Lehrer ganz oder teilweise an fremden Schulen aus. An ihren Stammschulen häuft sich deshalb der Unterrichtsausfall. Das Kultusministerium sieht keine Alternative.
Frank Hommel
11:10 Uhr
1 min.
RE 6 zwischen Chemnitz und Leipzig durch Pilzsammler ausgebremst
Ein Zug der MRB von Leipzig nach Chemnitz am Bahnhof Narsdorf.
Züge zwischen Chemnitz und Leipzig hatten am Samstagmorgen bis zu einer Stunde Verspätung. Der Grund klingt kurios.
Erik Anke
13:33 Uhr
2 min.
Umstrittener Schlagersänger Wendler tritt in Leipzig auf
Wendler polarisiert wieder: Der umstrittene Schlagersänger kehrt nach mindestens sechs Jahren auf eine ostdeutsche Bühne zurück.
Nach umstrittenen Aussagen während der Corona-Pandemie feiert Michael Wendler sein Bühnen-Comeback in Leipzig – begleitet von Kritik aus der Schlagerszene.
13:33 Uhr
3 min.
"So viele Fragen" - Familiengottesdienst nach Tod von Fabian
Das Meer an Kerzen vor der Güstrower Pfarrkirche wächst noch immer.
Das Kerzenmeer vor der Kirche wächst. Drinnen trauern rund 100 Menschen um den achtjährigen Fabian aus Güstrow, der einem Gewaltverbrechen zum Opfer fiel.
Von Kjell Riedel
2 min.
17:00 Uhr
2 min.
Grundschulen im Erzgebirge in Not: Wo das verteilte Elend die Basis zerstört
Meinung
Redakteur
Unterricht an einer Grundschule. Im Erzgebirge fällt er offenbar häufiger aus.
Indem Lehrer an andere Schulen abgeordnet werden, versuchen Landesamt und Regierung in Sachsen, dem Mangel an Pädagogen zu begegnen. Mit fatalen Folgen.
Kjell Riedel
17.10.2025
5 min.
Amtsgericht wird zur Filmkulisse für neuen Erzgebirgskrimi: Richter verrät Details zum ZDF-Dreh
Für den 16. Erzgebirgskrimi wird in Kürze am Amtsgericht in Aue gedreht. In dem neuen Teil ermitteln wieder Teresa Weißbach und Kai Scheve.
Im Amtsgericht Aue wird in Kürze ermittelt – fürs Fernsehen. Das ZDF filmt hier Szenen für den 16. Erzgebirgskrimi. Richter Sebastian Behler verrät vorab im Interview, wie der Dreh abläuft und welche Auswirkungen es auf den Gerichtsbetrieb gibt.
Jürgen Freitag
Mehr Artikel