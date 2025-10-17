Unterrichtsausfall im Erzgebirge: Mütter bangen um die Zukunft ihrer Kinder

Sie wollen die Zustände an den Grundschulen, die ihre Kinder besuchen, nicht hinnehmen. Es geht um Lehrerabordnungen und deren fatale Folgen. Bei Briefen und Unterschriftensammlungen wird der Protest vielleicht nicht bleiben.

Ein Hilferuf hat „Freie Presse" erreicht. Ein Hilferuf aus Elterlein und aus Schlettau. Stellvertretend für andere Orte im Erzgebirge. Ein Hilferuf von Eltern. Von Eltern, die um ihre Kinder und um deren Zukunft fürchten.