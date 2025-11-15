Vandalismus im Erzgebirge: Wenn der Spielplatz zum Tatort wird

Annaberg
Bei einem Einsatz am Freitagabend in Annaberg-Buchholz sah sich die Polizei mit zwei 16-Jährigen konfrontiert. Was war passiert?
Zu einem schockierenden Fall von Vandalismus ist die Polizei am Freitagabend kurz vor 22 Uhr in Annaberg-Buchholz alarmiert worden: Zwei 16-jährige männliche Jugendliche hatten im Bereich der Rathenaustraße zunächst einen noch jungen, kleinen Baum entwurzelt und ihn mit auf einen Spielplatz in der Nähe geschleppt. Dort zerstörten sie den...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.