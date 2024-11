Verdacht auf Brandstiftung im Erzgebirge: 23-jähriger Mieter vorläufig festgenommen

In einem Wohnhaus in Ehrenfriedersdorf ist am späten Sonntagabend ein Feuer ausgebrochen. Es wurde offenbar absichtlich gelegt.

Nach einem Brand in einem Mehrfamilienhaus in Ehrenfriedersdorf ist ein 23-jähriger Mieter als mutmaßlicher Brandstifter vorläufig festgenommen worden. Nach Angaben der Polizeidirektion Chemnitz soll er noch am Montag einem Ermittlungsrichter am Amtsgericht Chemnitz vorgeführt werden. Der Mann steht im Verdacht, in seiner Wohnung an mehreren...