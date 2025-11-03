Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Hat der Käufer pünktlich bezahlt?

Der 3. November ist das zwischen der Stadt Oberwiesenthal und der Liftgesellschaft Oberwiesenthal vereinbarte Zahlungsziel für die Übernahme von Skigebiet und Schwebebahn gewesen. „Freie Presse“ hat nachgefragt.

Der Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg einschließlich der Schwebebahn ist vollzogen. Das erklärte am Montag der Geschäftsführer der Liftgesellschaft Oberwiesenthal (LGO) auf Nachfrage der „Freien Presse“. „Wir haben bezahlt. Der komplette Kaufpreis ist von uns am heutigen Montag per Echtzeitüberweisung an die Stadt Oberwiesenthal... Der Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg einschließlich der Schwebebahn ist vollzogen. Das erklärte am Montag der Geschäftsführer der Liftgesellschaft Oberwiesenthal (LGO) auf Nachfrage der „Freien Presse“. „Wir haben bezahlt. Der komplette Kaufpreis ist von uns am heutigen Montag per Echtzeitüberweisung an die Stadt Oberwiesenthal...