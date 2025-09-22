Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Neuer Notartermin steht fest

Annaberg
Die Privatisierung von Sachsens größtem alpinen Skigebiet war kurz vor dem Abschluss ins Stocken geraten. Nun ist offenbar wieder Bewegung in die Sache gekommen.
Die Privatisierung des Skigebiets am Fichtelberg einschließlich der berühmten Schwebebahn wird aller Voraussicht nach nun doch noch vor Beginn der nächsten Wintersaison vollzogen. Im Verfahren zum Verkauf der stadteigenen Fichtelberg Schwebebahn GmbH (FSB) für 10,4 Millionen Euro an die private Liftgesellschaft Oberwiesenthal (LGO) war zuletzt...
