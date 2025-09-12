Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg steht plötzlich wieder auf der Kippe

Nach monatelangen Verhandlungen schien der Weg für die Privatisierung und damit für die Sanierung von Sachsens größten alpinem Skigebiet frei. Nun ist der ohnehin schon verschobene Notartermin geplatzt. Was das bedeutet.

Überraschende Wendung am Fichtelberg: Die Privatisierung von Sachsens größtem alpinen Skigebiet einschließlich der berühmten Schwebebahn steht plötzlich wieder auf der Kippe. Überraschende Wendung am Fichtelberg: Die Privatisierung von Sachsens größtem alpinen Skigebiet einschließlich der berühmten Schwebebahn steht plötzlich wieder auf der Kippe.