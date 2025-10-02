Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Der Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg samt der Schwebebahn ist fast vollzogen.
Bild: Ronny Küttner/Archiv
Der Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg samt der Schwebebahn ist fast vollzogen.
Der Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg samt der Schwebebahn ist fast vollzogen. Bild: Ronny Küttner/Archiv
Annaberg
Verkauf des Skigebiets am Fichtelberg: Wie das Treffen beim Notar ausging
Redakteur
Von Kjell Riedel
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Zweimal ist die notarielle Beurkundung der Privatisierung von Skigebiet und Schwebebahn verschoben worden. Sind aller guten Dinge in dem Fall wirklich drei?

Was lange währt, wird endlich gut: Das gilt nun offenbar auch für die Privatisierung des Skigebiets am Fichtelberg einschließlich der berühmten Schwebebahn. Am Donnerstag ist der vielleicht wichtigste Schritt in dem Verfahren gegangen worden.
