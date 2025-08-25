Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Noch immer steht der Alfa Romeo einsam und verlassen am Bahnhof in Hammerunterwiesenthal.
Noch immer steht der Alfa Romeo einsam und verlassen am Bahnhof in Hammerunterwiesenthal.
Annaberg
Verlassenes Auto im Erzgebirge: Geht von dem Alfa eine Gefahr aus?
Redakteur
Von Kjell Riedel
Unmittelbar neben der Hauptzufahrt zum Fichtelberggebiet steht in Hammerunterwiesenthal seit einem halben Jahr ein silberfarbener Kombi. Nun haben Anwohner eine beunruhigende Entdeckung gemacht.

Wie kann das sein? Diese Frage stellen sich Menschen in Hammerunterwiesenthal und bestimmt auch Pendler, die regelmäßig auf der B 95 durch den Oberwiesenthaler Ortsteil kommen. Seit nunmehr einem halben Jahr steht ein silberfarbenes Auto einsam und verlassen oberhalb des Hammerunterwiesenthaler Bahnhofs und direkt an der viel befahrenen...
