Verwaiste Westernstadt im Erzgebirge wird abgebaut: Überraschende Entscheidung nach Insolvenzantrag

Nach dem Aus für die Westernstadt „Old Miners Creek“ bei Geyer wird es kein Insolvenzverfahren geben. Was das bedeutet und wie es nun weitergehen soll.

Eigentlich hätten am letzten August-Wochenende die „Miners Classics Summergames" in der Westernstadt „Old Miners Creek" bei Geyer stattfinden sollen. Stattdessen konnten Passanten den Abbau verfolgen. Nachdem die Betreiber im Januar das Aus bekannt gegeben hatten, war ein Insolvenzantrag beim Amtsgericht Chemnitz gestellt worden. Nun...