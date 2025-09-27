Viel mehr als nur ein „Heißer Sommer“: Theater erinnert an bekannten Komponisten

Annaberg
Lukas Natschinski ist der jüngste Spross der Musikerfamilie Natschinski. Mehr und mehr entdeckt er das musikalische Erbe seines Vaters Gerd für sich. Eine große Aktie daran hat das Publikum.
Das Musical „Heißer Sommer“ hat der Naturbühne an den Greifensteinen mit mehr als 42.000 Zuschauern ihren bisherigen Besucherrekord beschert. 2018 – 50 Jahre nach dem gleichnamigen Film, der 1968 in die Kinos der damaligen DDR gekommen war und noch immer Kultstatus genießt. Maßgeblich beteiligt am Erfolg: Komponist Gerd Natschinski....
