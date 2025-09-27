Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Lukas Natschinski gibt am Sonntag ein Gastspiel im Eduard-von-Winterstein-Theater.
Lukas Natschinski gibt am Sonntag ein Gastspiel im Eduard-von-Winterstein-Theater. Bild: Felix Natschinski
Annaberg
Viel mehr als nur ein „Heißer Sommer“: Theater erinnert an bekannten Komponisten
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Lukas Natschinski ist der jüngste Spross der Musikerfamilie Natschinski. Mehr und mehr entdeckt er das musikalische Erbe seines Vaters Gerd für sich. Eine große Aktie daran hat das Publikum.

Das Musical „Heißer Sommer“ hat der Naturbühne an den Greifensteinen mit mehr als 42.000 Zuschauern ihren bisherigen Besucherrekord beschert. 2018 – 50 Jahre nach dem gleichnamigen Film, der 1968 in die Kinos der damaligen DDR gekommen war und noch immer Kultstatus genießt. Maßgeblich beteiligt am Erfolg: Komponist Gerd Natschinski....
