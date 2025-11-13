Vogelgrippe: Veterinäramt im Erzgebirge verschärft Regeln

Annaberg
Aufgrund der sich weiter rasant ausbreitenden Geflügelpest passt der Erzgebirgskreis die Bedingungen für Geflügelschauen an – und richtet einen Appell an die Tierhalter.
Nachdem die sich rasant ausbreitende Vogelgrippe auch Sachsen erreicht hat, verschärft das Veterinäramt im Erzgebirge die Regeln. Noch gilt keine Stallpflicht. Aufgrund der sich weiter verschärfenden Situation müssen aber die Bedingungen für Geflügelschauen angepasst werden, sagt Kreissprecher Stefan Pechfelder.
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.