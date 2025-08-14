Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
  • Volksmusiker aus dem Erzgebirge auf Klickfang: Randfichten-Gründer springt auf Tiktok-Trend auf

„Rups“ (2. v. l.) kehrte 2024 mit Musikerkollegen auf die Volksmusikbühne zurück.
„Rups“ (2. v. l.) kehrte 2024 mit Musikerkollegen auf die Volksmusikbühne zurück. Bild: Schönfelder/Agentur
„Rups" (2. v. l.) kehrte 2024 mit Musikerkollegen auf die Volksmusikbühne zurück. Bild: Schönfelder/Agentur
„Rups“ (2. v. l.) kehrte 2024 mit Musikerkollegen auf die Volksmusikbühne zurück. Bild: Schönfelder/Agentur
Volksmusiker aus dem Erzgebirge auf Klickfang: Randfichten-Gründer springt auf Tiktok-Trend auf
Von Katrin Kablau
Es ist das Cover eines zwei Monate alten Songs, den die Rups Gang vor wenigen Tagen in den sozialen Medien platziert hat. Die Volksmusikversion lässt Raum für Interpretationen.

Nun hat es die Rups Gang getan. Die mittlerweile vierköpfige Formation um Randfichten-Gründer Thomas „Rups“ Unger, seit einem Jahr am Start, geht aktuell in den sozialen Medien auf Clickbait, also Klickfang. Das beschreibt eine gängige Praxis, die die Aufmerksamkeit des Nutzers fesseln und ihn zum Klicken anregen sollen, um Seitenaufrufe zu...
