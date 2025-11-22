Vollsperrung: Tödlicher Unfall auf der B 174 im Erzgebirge

Ein schwerer Unfall auf der Bundesstraße 174 fordert aktuell die Rettungskräfte im Erzgebirge. Noch sind die Informationen dazu spärlich. Was bislang bekannt ist.

Auf der B174 hat sich am Vormittag in Großolbersdorf ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. In den Unfall verwickelt waren ein Pkw und ein Lkw, bestätigt das Lagezentrum der Polizei auf Nachfrage von „Freie Presse“. Bei dem Unfall, der sich kurz nach 11 Uhr ereignete, sei eine Person zu Tode gekommen. Es handele sich um einen tschechischen...