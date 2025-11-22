Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Bei einem schweren Unfall auf der B 174 ist am Sonnabend ein Mensch ums Leben gekommen.
Zahlreiche Lkw Richtung Staatsgrenze stehen im Stau.
Bei einem schweren Unfall auf der B 174 ist am Sonnabend ein Mensch ums Leben gekommen.
Zahlreiche Lkw Richtung Staatsgrenze stehen im Stau.
Annaberg
Vollsperrung: Tödlicher Unfall auf der B 174 im Erzgebirge
Von Katrin Kablau und André März
Ein schwerer Unfall auf der Bundesstraße 174 fordert aktuell die Rettungskräfte im Erzgebirge. Noch sind die Informationen dazu spärlich. Was bislang bekannt ist.

Auf der B174 hat sich am Vormittag in Großolbersdorf ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. In den Unfall verwickelt waren ein Pkw und ein Lkw, bestätigt das Lagezentrum der Polizei auf Nachfrage von „Freie Presse“. Bei dem Unfall, der sich kurz nach 11 Uhr ereignete, sei eine Person zu Tode gekommen. Es handele sich um einen tschechischen...
12.10.2025
2 min.
Schwerer Unfall im Erzgebirge: Straße über Stunden gesperrt – Was bislang bekannt ist
Ein Transporter kappt einen Mast und kippt um. Weshalb der junge Fahrer in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor, ist bislang unbekannt.
Katrin Kablau und André März
31.10.2025
2 min.
Unfall mit drei Autos auf Bundesstraße im Erzgebirge: Sechs Verletzte, darunter zwei Kinder
Bei einem Unfall im Erzgebirge sind mehrere Personen verletzt worden.
Auf der B 174 im Erzgebirge hat sich ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Mehrere Personen zogen sich Verletzungen zu. Gegen einen Fahrer ermittelt die Polizei nun wegen Alkohol am Steuer.
Jürgen Freitag
13:00 Uhr
2 min.
Vogtland: Autofahrer flüchtet und lässt Baby zurück
Ein Autofahrer hat sich auf der B 173 in Thiergarten der Kontrolle entzogen.
Vor einer Kontrolle auf der B 173 in Thiergarten ist ein 32-jähriger Pole getürmt. Er fuhr rücksichtslos weiter, floh am Ende zu Fuß und wurde doch geschnappt. Im Auto gab es verdächtige Funde.
Ronny Hager
22.11.2025
3 min.
„Bauer sucht Frau“: Erzgebirger Thomas ist „verknallt“ und trifft Entscheidung
Thomas Köhler bei der täglichen Arbeit auf seinem Bauernhof in Pfaffroda.
Schon am zweiten Tag der Hofwoche liegen in Pfaffroda die Nerven blank. Eine Frau muss ihre Koffer packen. Doch wen schickt Thomas nach Hause: Sandra oder Michaela?
Thomas Wittig
13:05 Uhr
1 min.
Hoher Schaden: Simson-Moped in Plauen gestohlen
Ein Simson-Moped ist in der Plauener Ostvorstadt gestohlen worden.
Unbekannte brachen eine Garage am Rinnelberg auf und entwendeten eine gelbe S51.
Ronny Hager
11:37 Uhr
3 min.
Blockhausen als Lebenswerk: „Sauensäger“ Andreas Martin und seine Frau Steffi sind Tourismushelden im Erzgebirge
Update
Blockhausen ist ihr Lebenswerk: Steffi und Andreas Martin, hier beim Pfingstcup im Kettensägen.
Blockhausen in Dorfchemnitz ist ein touristisches Aushängeschild. Die Martins stärken mit Herzblut den Tourismus im Erzgebirge. Welche Geschichte steckt dahinter?
Heike Hubricht
