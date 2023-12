Vom Geheimtipp bis zum Hotspot: Das Loipen-Paradies Erzgebirge

Die gute Nachricht: Schon am ersten Adventswochenende ist das Gros der Loipen im Erzgebirgskreis gespurt. "Freie Presse" stellt die schönsten und beliebtesten, aber auch weniger bekannte Strecken vor.

Herrlich. Pünktlich zum ersten Advent hat sich das Erzgebirge in eine Winterlandschaft verwandelt und präsentiert sich so von seiner allerbesten Seite. Die Erzgebirger holen also nicht nur die Männeln, sondern auch gleich noch ihre Bretteln vom Dachboden. Überfüllte Weihnachtsmärkte sind ihnen Schnuppe. Schwitzen im Wald ist angesagt: Das...