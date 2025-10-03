Von 300.000 auf eine halbe Million Euro – Warum eine Baustelle im Erzgebirge so viel teurer wird

Annaberg
Die Zick-Zack-Promenade in Annaberg-Buchholz wird gebaut. Die Kosten steigen jetzt auf 500.000 Euro. Warum das Projekt deutlich teurer wird und wann es dort wieder im Zick-Zack in die Innenstadt geht.
Für die Geschäfte an der Buchholzer Straße in Annaberg ist es ein Licht am Ende des Tunnels: Der langwierige Umbau der Einkaufsstraße neigt sich dem Ende zu. An der Zick-Zack-Promenade und am Weidner Platz läuft der letzte Bauabschnitt. Anfangs sollte das Projekt 300.000 Euro kosten – 100.000 Euro Fördergeld, 200.000 Euro Eigenanteil....
