Von Anton Günther bis Julia Taubitz – „Café König“ am Fichtelberg wird 100

Seit 1925 gibt es den weit über das Erzgebirge hinaus bekannten Familienbetrieb in Oberwiesenthal. Warum es ein Haus voller Geschichte und voller Geschichten ist.

Musiker, Schauspieler, Politiker, Sportler: Im „Café König“ in Oberwiesenthal schauen gern auch berühmte Leute vorbei. In 100 Jahren – so lange gibt es den weit über die Fichtelbergregion hinaus bekannten Familienbetrieb – sind aber nicht nur unzählige Prominente zusammengekommen, sondern auch ganz viele Geschichten.