Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Sind mit ihrem geschmückten Truck und ihrem Lichterbogen auf dem Kätplatz dabei: Christopher Dietrich und Sarah Pusch aus Scheibenberg mit dem zweijährigen Kurt.
Sind mit ihrem geschmückten Truck und ihrem Lichterbogen auf dem Kätplatz dabei: Christopher Dietrich und Sarah Pusch aus Scheibenberg mit dem zweijährigen Kurt. Bild: Sebastian Paul
Sind mit ihrem geschmückten Truck und ihrem Lichterbogen auf dem Kätplatz dabei: Christopher Dietrich und Sarah Pusch aus Scheibenberg mit dem zweijährigen Kurt.
Sind mit ihrem geschmückten Truck und ihrem Lichterbogen auf dem Kätplatz dabei: Christopher Dietrich und Sarah Pusch aus Scheibenberg mit dem zweijährigen Kurt. Bild: Sebastian Paul
Annaberg
Vorweihnachtlicher Lichterglanz im Erzgebirge: Rund 120 Trucker machen’s möglich
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Die vielfach aufwändig geschmückten Fahrzeuge locken kleine und große Besucher in Strömen an. Da kann selbst der Weihnachtsgrinch nicht widerstehen.

Solch eine Anziehungskraft entfalten sonst in Annaberg-Buchholz nur der Weihnachtsmarkt oder die Kät: In Strömen zog es am Samstagnachmittag kleine und große Besucher auf den Kätplatz. Doch dieses Mal locken nicht Booster Maxxx, Loop Fighter, Geisterbahn oder Riesenrad, sondern mit viel Lichterglanz geschmückte Trucks. Annähernd 120 von...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13.11.2025
1 min.
Weihnachtsmarkt im Erzgebirge zählt nun offiziell zu den schönsten in Europa
Ein Weihnachtswunderland erhält in der nächsten Woche eine Auszeichnung.
Auszeichnung „Excellent European Christmas Market“ soll nächste Woche im Rathaus gefeiert werden.
Katrin Kablau
15.11.2025
4 min.
Zwei Ausreißer im Erzgebirge: Fünfjährige aus Kindergarten in Oberwiesenthal ausgebüxt
Die Kindertagesstätte Regenbogen in Oberwiesenthal befindet sich seit 30 Jahren in Trägerschaft des Johanniter-Kreisverbandes Erzgebirge.
Zwei Vorschulkinder haben in dieser Woche im Kurort am Fichtelberg für Aufregung gesorgt. Doch wie konnten die beiden unbemerkt verschwinden?
Antje Flath
19:54 Uhr
2 min.
Thüringer HC feiert klaren Heimsieg
Rikke Hoffbeck Petersen und die Bundesliga-Handballerinen des Thüringer HC ließen TuS Metzingen keine Chance.
Im letzten Bundesligaspiel vor der WM zeigen die Thüringer Handballerinnen gegen Metzingen einen dominanten Auftritt. Schon zur Pause führen sie deutlich.
12.11.2025
4 min.
Statt Lichterfahrt im Erzgebirge: „Einmal im Jahr sind wir nicht einfach nur die blöden Lkw-Fahrer auf der Straße“
Christopher Dietrich liebt die Weihnachtszeit. Beim Schmücken des Lkws für „Lichterglanz“ hat er einige Ideen.
Ein Scheibenberger tüftelt an einem Hingucker zum „Lichterglanz“ am Sonnabend auf dem Annaberger Kätplatz. Noch hält der Berufskraftfahrer Details geheim.
Katrin Kablau
14.11.2025
3 min.
Gibt es eine Lichterfahrt im Erzgebirge? Noch hat Dresden keine Ausnahmegenehmigungen erteilt
Einen Tag vor Heiligabend rollten geschmückte Trucks durch den Mülsengrund (Zwickau). Diese Veranstaltung war genehmigt, der Konvoi durch Raschau am ersten Weihnachtsfeiertag nicht.
Aus dem Erzgebirgskreis und dem Vogtlandkreis liegen aktuell zwei Anträge beim zuständigen Landesamt. Der Veranstalter im Sehmatal will am Freitag noch fehlende Daten nachreichen.
Katrin Kablau
20:00 Uhr
3 min.
Chemnitzer Finanz-Sorgen: Was wird aus der geplanten Straßenbahn zum Zeisigwald?
Mit der Straßenbahn ins Chemnitzer Fußballstadion? So ähnlich könnte das aussehen.
An der Trasse über die Sachsen-Allee und das CFC-Stadion wird seit Jahren geplant. Nun äußert sich OB Schulze.
Michael Müller
Mehr Artikel