Vorweihnachtlicher Lichterglanz im Erzgebirge: Rund 120 Trucker machen’s möglich

Die vielfach aufwändig geschmückten Fahrzeuge locken kleine und große Besucher in Strömen an. Da kann selbst der Weihnachtsgrinch nicht widerstehen.

Solch eine Anziehungskraft entfalten sonst in Annaberg-Buchholz nur der Weihnachtsmarkt oder die Kät: In Strömen zog es am Samstagnachmittag kleine und große Besucher auf den Kätplatz. Doch dieses Mal locken nicht Booster Maxxx, Loop Fighter, Geisterbahn oder Riesenrad, sondern mit viel Lichterglanz geschmückte Trucks. Annähernd 120 von...