Wanderung durch Erzgebirgswald mit 80 Naturbegeisterten

Rund um die Greifensteine führte am Sonntag eine Wanderung, zu der sich 80 Teilnehmer eingefunden hatten.

Etwa 80 Naturbegeisterte haben sich am Sonntagvormittag auf eine Herbstwanderung durch den Erzgebirgswald rund um die Greifensteine begeben. Angeführt wurde die 77. Herbst -und Erlebniswanderung von Wanderleiterin Anke Brandt und Wanderführer Harald Frenzel. „Es ist schön, dass so viele Leute heute gekommen sind“, so Frenzel. Bei der...