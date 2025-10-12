Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Regionale Nachrichten und News
Die Wandergruppe an der Stülpnerhöhle nahe der Naturbühne an den Greifensteinen.
Die Wandergruppe an der Stülpnerhöhle nahe der Naturbühne an den Greifensteinen. Bild: André März
Annaberg
Wanderung durch Erzgebirgswald mit 80 Naturbegeisterten
Von André März
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Rund um die Greifensteine führte am Sonntag eine Wanderung, zu der sich 80 Teilnehmer eingefunden hatten.

Etwa 80 Naturbegeisterte haben sich am Sonntagvormittag auf eine Herbstwanderung durch den Erzgebirgswald rund um die Greifensteine begeben. Angeführt wurde die 77. Herbst -und Erlebniswanderung von Wanderleiterin Anke Brandt und Wanderführer Harald Frenzel. „Es ist schön, dass so viele Leute heute gekommen sind“, so Frenzel. Bei der...
Mehr Artikel