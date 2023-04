Warum der halbe Ort auf ihr geheimnisvolles Hexenfeuer wartet

Es ist wahrscheinlich das am besten gehütete Geheimnis in und um Annaberg-Buchholz zurzeit: der genaue Ablauf des diesjährigen Entzündens des Hexenfeuers in Frohnau durch den ortsansässigen Jugendclub. Denn jedes Jahr lassen sich die Mitglieder dafür etwas ganz Besonderes einfallen. "Nur mit Fackeln, das wäre langweilig", sagt Oliver Siegert,...