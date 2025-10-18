Warum es auf einer Einkaufsstraße im Erzgebirge nun lauter zugeht

Eine lebendigere Buchholzer ist das Ziel des Projekts der Stadt Annaberg-Buchholz. Was das mit einem 350-Kilogramm-Koloss zu tun hat.

Lauter Torjubel auf der Buchholzer Straße in der Kreisstadt ist nun nichts Besonderes mehr. Am Donnerstag ist auf der Einkaufsstraße ein Outdoor-Tischkicker aufgebaut worden. Die Modlers aus Großenhain bei Dresden machen gerade Urlaub im Erzgebirge. Konstantin (5), Mama Franziska, Papa Rico, Benjamin (8) und die zweijährige Josefin (v. l.).