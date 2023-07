Was ist da los im Erzgebirge? Wenn ein Krimineller als Held gefeiert wird

Die Greifensteine und das Freilufttheater gehören für viele zum Ferienprogramm, wie Eis am Greifenbachstauweiher. Seit 1952 bespielt das Annaberger Theater die Freilichtbühne und hat dabei schon einige heldenhafte Stücke inszeniert. Wie bereits in den vergangenen Jahren treibt aber auch in diesem Jahr ein Bösewicht auf der Felsenbühne sein...