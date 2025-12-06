Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
  • |
  • Erzgebirge
  • |
  • Annaberg
  • |

  • Weihnachten im Erzgebirge: Was es bei der Bergmännischen Krippe in Annaberg Neues zu entdecken gibt

Bei der Bergmännischen Krippe in Annaberg-Buchholz gibt es einiges neu zu entdecken.
Bei der Bergmännischen Krippe in Annaberg-Buchholz gibt es einiges neu zu entdecken. Bild: Sebastian Paul
Bei der Bergmännischen Krippe in Annaberg-Buchholz gibt es einiges neu zu entdecken.
Bei der Bergmännischen Krippe in Annaberg-Buchholz gibt es einiges neu zu entdecken. Bild: Sebastian Paul
Annaberg
Weihnachten im Erzgebirge: Was es bei der Bergmännischen Krippe in Annaberg Neues zu entdecken gibt
Redakteur
Von Antje Flath
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Am Sonntag ist Bergmannsadvent in der Sankt Annenkirche. Bei der beliebten Veranstaltung wird dieses Jahr einiges anders sein als sonst. Grund zur Freude gibt es trotzdem.

Der Bergmannsadvent in der Sankt Annenkirche gehört zu den beliebtesten Veranstaltungen in der Vorweihnachtszeit in Annaberg-Buchholz. Fester Bestandteil: die Prozession, bei der die neue Figur für die Bergmännische Krippe beziehungsweise den dazugehörigen Krippenweg in die Bergkirche Sankt Marien gebracht wird. Beim Bergmannsadvent am Sonntag...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
05.12.2025
2 min.
„Rücktritt“, „großes Vorbild“: So reagiert das Netz auf Sachsens „Bleifuß-Minister“ Conrad Clemens
Ist gerne (zu) flott unterwegs: Conrad Clemens (CDU), Kultusminister von Sachsen.
Wer den Schaden hat, braucht für den Spott nicht zu sorgen: Das musste jüngst auch Sachsens Kultusminister lernen. Nachdem herauskam, dass er wiederholt mit zu hohem Tempo erwischt wurde, reagierte das Netz prompt.
Patrick Hyslop
07:00 Uhr
2 min.
Graffiti-Parolen an der Waldbühne sorgen in Augustusburg für Ärger
Graffiti-Sprayer haben sich an der Waldbühne in Augustusburg ausgetobt.
Wahrscheinlich waren die Sprüher am ersten Adventswochenende im Stadtgebiet unterwegs, denn auch an anderen Stellen gibt es Schmierereien. Die Stadtverwaltung hofft auf Hinweise.
Matthias Behrend
05.12.2025
3 min.
Nach Schnee, Eis und milden Temperaturen in Sachsen: Kommt nächste Woche der Winter zurück?
Hier und da Schnee und Glatteis gab es in Sachsen bereits in den vergangenen Tagen - steht das nun wieder bevor?
Vor wenigen Tagen gab es noch Glätteunfälle in Südwestsachsen, nun wird es milder. Bleibt das so? Was nächste Woche auf den Freistaat zukommt.
Patrick Hyslop
21.11.2025
2 min.
Geheimnis enthüllt: Das ist die neue Weihnachtsmarkt-Tasse im Erzgebirge
Die neue Eventmanagerin der Stadt Annaberg-Buchholz, Maria Thiele, präsentiert die Weihnachtsmarkttasse 2025.
Sie sind längst nicht mehr nur Trinkgefäße, sondern auch begehrte Sammlerobjekte. Die diesjährige Tasse des Annaberger Weihnachtsmarktes zeigt ein besonderes Original der Stadt.
Robby Schubert
07:00 Uhr
3 min.
Macher für Freizeitareal im Vogtland gesucht
Für das Freizeitareal Haselmühle in Schöneck wird ein Investor gesucht.
Für das Freizeitgelände Haselmühle in Schöneck sucht die Stadt einen Investor. Eine Ausschreibung dazu läuft. Was dort alles möglich sein soll.
Daniela Hommel-Kreißl
25.11.2025
3 min.
Händler putzen 80 Buden für Annaberger Weihnachtsmarkt heraus: Stadt verrät erste Neuheiten
Am Freitag wird der Annaberger Weihnachtsmarkt (Archivfoto) eröffnet.
Am Freitag öffnet der Annaberger Weihnachtsmarkt. Nicht nur bei der Suppe des Jahres können Besucher dann etwas Neues entdecken.
Annett Honscha
Mehr Artikel