Weiße Weihnachten im Erzgebirge? Das kommt auf uns zu

Zwei Tage vor dem Fest sinken die Temperaturen. Damit steigen die Chancen auf Schnee zu Heiligabend. Aber ist auch mit Niederschlag zu rechnen?

Das Weihnachtsfest steht vor der Tür. Ebenfalls vor der Tür sind in der Nacht auf Montag die Temperaturen im Erzgebirge vielerorts wieder unter null gerutscht. Damit stellt sich die Frage, ob es in diesem Jahr ein weißes Weihnachtsfest geben wird. Was sagen die Meteorologen dazu?