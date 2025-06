Weitere Freibäder im Erzgebirge öffnen: Imbisse zum Teil in neuer Hand

Sehma, Crottendorf und andere Bäder in der Region Annaberg starten in die Freibad-Saison. Mit Neuerungen bei der gastronomischen Versorgung.

Weitere Freibäder in der Region Annaberg starten in die Saison. Das betrifft etwa Crottendorf und Sehma. In beiden Fällen ist es den Gemeinden gelungen, neue Wege zu finden, um den Bad-Imbiss zu betreiben.