Welche Zukunft hat das Skifahren im Erzgebirge?

Wir erleben gerade richtigen Winter - und trotzdem ist vieles nicht mehr wie früher. Das erste Skigebiet ist verschwunden. Betreiber stehen vor dem Aus. Ohne Maschinenschnee geht kaum noch was. Eine Reportage aus Altenberg, Holzhau und Oberwiesenthal.

An diesem Hang lernte Falk Mäder Skifahren. Schneepflug, erste unbeholfene Stemmbögen, so ging das damals, als er aufwuchs im Erzgebirge. In den Achtzigerjahren stand in der Schule im Sportunterricht Abfahrtslauf auf dem Stundenplan. „Wir hatten Schnee", sagt Falk Mäder, „oft auch zu Weihnachten." Schneekanonen gab es keine.