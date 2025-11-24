Regionale Nachrichten und News mit der Pressekarte
Sie haben kein
gültiges Abo.

Ihre Vorteile auf einen Blick finden Sie hier .

Regionale Nachrichten und News
Schließen
MENÜ
ABO TESTEN
ZEITUNG
Marcus und Anne Bräunig führen in fünfter Generation die gleichnamige Ehrenfriedersdorfer Bäckerei. Vater Reinhard Bräunig (r.) hilft, wenn in der Backstube viel zu tun ist.
Marcus und Anne Bräunig führen in fünfter Generation die gleichnamige Ehrenfriedersdorfer Bäckerei. Vater Reinhard Bräunig (r.) hilft, wenn in der Backstube viel zu tun ist. Bild: Ronny Küttner
Marcus und Anne Bräunig führen in fünfter Generation die gleichnamige Ehrenfriedersdorfer Bäckerei. Vater Reinhard Bräunig (r.) hilft, wenn in der Backstube viel zu tun ist.
Marcus und Anne Bräunig führen in fünfter Generation die gleichnamige Ehrenfriedersdorfer Bäckerei. Vater Reinhard Bräunig (r.) hilft, wenn in der Backstube viel zu tun ist. Bild: Ronny Küttner
 5 Bilder
Annaberg
Welcher Bäcker backt im Erzgebirge den leckersten Stollen?
Redakteur
Von Katrin Kablau
Zurückspulen
Anhören
Vorspulen
0:00 Anhören

Mit Dinkel, Whisky, Cranberry, Pistazien – oder doch lieber der klassische Rosinen-Butterstollen? Adventszeit ist im Erzgebirge Stollenzeit: ein triftiger Grund, auch nach neuen Kreationen Ausschau zu halten.

Beim Anblick der ordentlichen Schicht aus Butter und Puderzucker ist der Diätplan Geschichte. Noch wenige Tage, dann wird im Erzgebirge der Weihnachtsstollen angeschnitten – traditionell am ersten Advent zur Kaffeetafel in Familie oder auch bei der Eröffnung der Weihnachtsmärkte in Annaberg und Thum, zum Auer Raachermannelmarkt sogar bereits...
Registrieren und testen.
Jetzt mit Ihrer Registrierung 1 Monat gratis testen und alle Beiträge lesen.
Registrieren und testen
Schon Abonnent? Melden Sie sich mit ihren Zugangsdaten an.
© Copyright Chemnitzer Verlag und Druck GmbH & Co. KG
Das könnte Sie auch interessieren
13:43 Uhr
1 min.
Fußball: Derby bleibt ohne Sieger – Merkur Oelsnitz und 1. FC Rodewisch trennen sich 1:1
Symbolfoto: Pixabay
In der Fußball-Landesklasse standen zwei Vogtlandderbys an. Im zweiten siegte Pfaffengrün/Zobes/Greiz 2:1 in Jößnitz.
Thomas Gräf
03.11.2025
4 min.
Das große Backen hat begonnen: Was der Stollen im Erzgebirge in diesem Jahr kostet
Die Stollen von Konditor- und Bäckermeisterin Doreen Seidel aus Gelenau werden deutschlandweit versandt. In ihrem Onlineshop stehen zehn unterschiedliche Stollen zur Auswahl.
Nach dem Ärger im August, wo es zwischenzeitlich um eine Stollenabgabe ging, mussten die Bäcker im Erzgebirge hart kalkulieren. Für sie ist die Schmerzgrenze erreicht. Müssen das nun die Käufer ausbaden?
Katrin Kablau und Robby Schubert
23.11.2025
3 min.
Minus 22 Grad Celsius im Erzgebirge! Hier war es am Sonntagfrüh sogar kälter als auf der Zugspitze
 9 Bilder
Im kleinen Erzgebirgsdorf war es in der Nacht zum Sonntag kälter als auf der Zugspitze.
Die erste Rekordmeldung aus der Kältekammer des Erzgebirges kommt dieses Jahr doch recht früh. Mit Temperaturen von verbreitet minus 5 bis minus 10 Grad Celsius hat Deutschland eine bitterkalte Nacht hinter sich.
André März
17:00 Uhr
3 min.
Das beliebteste Gebäck der Vorweihnachtszeit: Wie schmeckt der Christstollen in Freiberg?
Alljährliche Versuchung in der Weihnachtszeit: Der Christstollen.
Er ist Liebling und Versuchung zugleich: Der Christstollen. Aus der Vorweihnachtszeit ist er nicht mehr wegzudenken. Wie schmeckt er in diesem Jahr? Die „Freie Presse“ hat einige in Freiberg getestet.
Wieland Josch
23.11.2025
2 min.
Zug aus Tschechien im Erzgebirge entgleist - Spezialkran muss zum Einsatz kommen
 5 Bilder
Mit einem Spezialkran der Deutschen Bahn wurde der Zug am Sonntagnachmittag wieder aufs Gleis gehoben.
Am Samstag ist ein Zug der tschechischen Bahn in Johanngeorgenstadt auf ein Abstellgleis geraten und schließlich entgleist. Die Bergung war schwierig.
Beate Kindt-Matuschek
13:45 Uhr
1 min.
Handball-Verbandsliga: Frauen des HC Glauchau/Meerane erobern die Tabellenspitze
Die Westsächsinnen nutzten einen Patzer des BSV Limbach-Oberfrohna aus. Die zweite Männermannschaft musste dagegen eine Niederlage einstecken.
Torsten Ewers
Mehr Artikel