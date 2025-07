Wie eine junge Erzgebirgerin mit einem Traumabitur in eine Männerdomäne einsteigt

Lina Richter hat ein Abitur, das rein rechnerisch sogar besser als 1,0 ist. Mit dem Abschluss in der Tasche hat die junge Frau einen ungewöhnlichen Berufswunsch.

Lina Richter wohnt in Königswalde. Schon immer. Sie mag das Dorfleben. „Hier kennt jeder jeden und die Dorfgemeinschaft ist toll“, schwärmt die 19-Jährige. Ein Leben in der Großstadt könnte sie sich, zumindest auf Dauer, nicht vorstellen. Dennoch heißt es ab Oktober für sie, das Haus in Königswalde mit einer Wohngemeinschaft in...