Wintertraum im Erzgebirge: Erstes Skigebiet gibt Öffnungstermin bekannt – Berge locken die Touristen an

Circa 60 Skilifte gibt es im deutschen Teils des Erzgebirges, fast 200 insgesamt. Der erste Hauch Winter genügt noch nicht, in die Wintersportsaison zu starten. Wirklich?

Schneeengel. Sich einfach in den Schnee legen und einen Abdruck zu hinterlassen – die Versuchung ist selbst für so erwachsene Erwachsene groß bei diesem Wintertraum in Weiß. Kaiserwetter lockt am Wochenende die Menschen auf die Berge des Erzgebirges und in die Skigebiete. Dorthin, wo mit Schneekanonen und -lanzen seit Tagen an der besten...